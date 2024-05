Plus belle la vie, encore plus belle - Résumé de la semaine du 13 au 17 mai 2024

Alors que Thomas a été victime d'une tentative d'assassinat, la police avance dans l'affaire Betty Solano. Aya et Kilian sont toujours en détention provisoire, tandis que Djawad et Thomas mènent l'enquête de leur côté... Quand Kilian avoue le meurtre de Betty, la jeune femme refait surface et commet l'irréparable !