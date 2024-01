Plus belle la vie, encore plus belle - Résumé de la semaine du 15 au 19 janvier 2024

La police patine dans l'affaire de l'empoisonnement de Francesco... Les suspects s'enchaînent. Estelle et Djawad sont placés en garde à vue. C'était sans compter sur l'intervention de Maître Kepler ! En parallèle, Francesco est de plus en plus incontrôlable... Son mensonge finira-t-il par lui exploser au visage ?