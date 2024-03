Plus belle la vie, encore plus belle - Résumé de la semaine du 18 au 22 mars 2024

Entre Cécilia et Maxime, rien ne va plus... L'amour qu'il éprouve pour Luna, le mène à commettre le pire. Alors qu'il pense s'être débarrassé de sa femme, elle refait surface et le met lui et Luna, plus que jamais en danger. Soudain, la vérité explose !