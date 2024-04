Plus belle la vie, encore plus belle - Résumé de la semaine du 1er au 5 avril 2024

Patrick et Jean-Paul retrouvent Léa et Ulysse... mais ce n'est que le début des ennuis pour la Docteure ! Elle mène son enquête et peut compter sur le soutien sans faille de Gabriel et Maître Kepler. Elle fait une découverte qui change tout. Soudain, un nouveau meurtre survient dans l'affaire Louise...