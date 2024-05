Plus belle la vie, encore plus belle - Résumé de la semaine du 29 avril au 3 mai 2024

Cette semaine, les drames s'enchaînent au Mistral ! Si Betty a décidé d'en finir, c'est le début des problèmes pour la famille Marci et leur entourage. Ariane est persuadée que Betty a été assassinée et Kilian est le principal suspect... Malheureusement pour lui, tout l'accuse ! Plus ça va, plus son innocence est remise en question par les habitants du quartier.