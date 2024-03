Plus belle la vie, encore plus belle - Résumé de la semaine du 4 au 8 mars 2024

Alors que l'enquête de Babeth et Patrick avance, Maxime et Cécilia sentent le vent tourner et prennent tous les risques ! Boher fait une découverte qui pourrait tout changer... Luna, de son côté, est plus que jamais en danger.