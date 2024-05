Plus belle la vie, encore plus belle - Résumé de la semaine du 6 au 10 mai 2024

Kilian et Aya ont été placés en détention provisoire. Si dans la tête de Kilian tout se confond, tout laisse à penser que Betty n'est pas morte ! Quand Ariane et Jean-Paul se marchent dessus dans l'affaire, Djawad et Thomas, eux, mènent l'enquête de leur côté... et iront jusqu'au bout. Mais à quel prix ?