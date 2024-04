Plus belle la vie, encore plus belle - Résumé de la semaine du 8 au 12 avril 2024

Dans l'affaire du meurtre de Louise, les policiers de Marseille avancent... Léa est plus que jamais en danger ! Jean-Paul et Patrick font une découverte qui change tout. Une mission infiltration se prépare : la comissaire Liao et le lieutenant Gayet sont sur le coup. Mais tout ne va pas se passer comme prévu !