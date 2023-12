Plus belle la vie - S18 E4630

Alors que les Mistraliens font face au danger du retour de l’électricité, Luna se demande ce que lui réserve l’avenir, et Estelle craint que la cohabitation ne s’éternise avec Sylvia et Benjamin, elle est très jalouse et ça se voit. Au Céleste, Luna s'inquiète , il y a une odeur de gaz ...