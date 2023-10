Plus Belle La Vie est dans les starting blocks !

Eh oui ! On vous l'annonçait : C'est le grand retour du feuilleton quotidien iconique "Plus Belle La Vie", en début d'année 2024 ! Toutes les équipes se tiennent prêtes. Décors, comédiens, tenues... Tout, et dans les moindres détails, sera prêt pour vous offrir le retour que cette série française phare mérite ! On y retrouvera des personnages qu'on adore : Thomas, Estelle, Blanche, Patrick... On aperçoit même un bout du mythique "Marci" ! Le Mistral a encore beaucoup à vous faire découvrir... On trépigne d'impatience !