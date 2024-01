PLVEPB - [SPOILER] - Jules et Yolande bientôt en couple ?

Morgane laisse sous-entendre à Yolande, que Jules serait intéressé par une autre femme. Plus âgée, plus rêveuse... Elle ! La sexagénaire semble presque flattée par cette révélation ! Spoiler de l'épisode 12 de Plus belle la vie, encore plus belle.