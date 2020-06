Découvrez "Club Margotton", votre nouveau rendez-vous sport

Dans ce nouveau podcast, les plus grands athlètes au parcours exceptionnel, se livrent au micro de Grégoire Margotton.

Avec ce nouveau podcast, Grégoire Margotton part à la rencontre des athlètes qui ont marqué nos vies. Parcours d'excellence, combativité, persévérance : ces hommes et ces femmes ont marqué l'histoire de leur sport. Dans le premier numéro de "Club Margotton" revivez les Coupes du monde 1998 et 2018 avec Didier Deschamps.

Tous les 15 jours, Grégoire Margotton, le commentateur des Bleus et animateur du magazine dominical Téléfoot, recevra les confidences de légendes du sport, ceux dont les victoires ont fait vibrer la France entière. Athlètes de haut niveau, entraîneurs, dirigeants, ces hommes et ces femmes, qui ont enflammé les stades et repoussé leurs limites, partageront les moments les plus emblématiques et les plus forts de leur carrière.



