Emporté par la foule, votre nouveau podcast musique

L'offre Podcast de TF1 accueille un petit nouveau dans ses rangs: Emporté par la foule.

Les lumières, l’entrée en scène, les cris des fans, la première chanson, puis la deuxième... En tant que spectateurs, on a tous vécu des concerts de folie, mais pas autant que certains artistes dont c’est le quotidien ! Avec Emportés par la Foule, le nouveau podcast de La Seine Musicale, partez à la rencontre de celles et ceux qui passent leur vie sur scène. Du before à l’after, de l’acoustique à l’électrique, en passant par le stress, la performance ou les moments inoubliables avec les fans, un artiste se raconte pour célébrer et ressentir toute la force du live !

Pour cette première saison, Emporté par la Foule a recueilli les histoires d'Indochine - qui fête son quarantième anniversaire en 2021 - de Woodkid, de Carla Bruni, d'Amir, d'Ibrahim Maalouf, de Camille et Justine Berthollet, de Julien Doré, de Tayc, de Jok'Air ou encore de Camille Lellouche.

Retrouvez tous les podcasts Emporté par la foule sur toutes vos plateformes grâce à ce lien.