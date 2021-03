L'offre de Podcasts signée TF1 s'étoffe avec un nouveau venu : ""Historiquement show"", présenté par Jean-Christophe Buisson.

Tout ce qui fait l'actualité de l'Histoire avec un grand H est dans "Historiquement Show", le nouveau podcast du Groupe TF1. Chaque semaine, Jean-Christophe Buisson et ses invités décryptent livres, expositions, films, commémorations et débats pour mieux comprendre l'Histoire d'hier et d'aujourd'hui. Historiens, écrivains, passionnés : retrouvez-les chaque jeudi pour un "Historiquement Show" inédit.