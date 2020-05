Tous les podcasts C'est un complot ! avec Christophe Bourseiller

Décortiquer les théories du complot des plus célèbres aux plus farfelues pour rétablir la vérité historique : telle est la mission de ce tout nouveau podcast raconté par Christophe Bourseiller.

L’homme a-t-il marché sur la lune ? Adolf Hitler était-il un agent sioniste ? La révolution de 1789 a-t-elle été orchestrée par les francs-maçons ? Ces théories du complot, comme beaucoup d’autres chaque année, font de plus en plus d’émules. Comment décortiquer l’histoire pour en saisir chaque détail, chaque subtilité et revenir sur le terrain de la vérité ? Dans une série de podcasts inédits, l’acteur Christophe Bourseiller interroge notre passé : celui de la France, mais aussi celui du monde pour raconter les faits, rien que les faits et redresser la vérité historique.

