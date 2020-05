Tous les podcasts Chroniques criminelles, par Jacques Pradel

Chroniques criminelles se réinvente ! Vous pouvez désormais suivre votre programme partout, tout le temps grâce à une nouvelle offre de podcast exclusive.

Le crime parfait existe-t-il ? Qu’il soit amant, mari, maîtresse rejetée, frères et sœurs ennemis ou inconnus meurtriers, ils croyaient tous avoir commis le crime parfait, persuadé(e)s de ne jamais se faire prendre. Pourtant, à force d’enquête, de recherches, de témoignages clés et parfois d’incroyables rebondissements, tous ont répondu de leur crime face à la justice. Des plus grandes affaires criminelles françaises, du Petit Grégory à Francis Heaulme, en passant par les crimes commis dans l’ombre et le silence là où personne ne les aurait imaginés, Chroniques criminelles revient sur ces faits divers qui ont marqué la France. Pour la première fois, Chroniques criminelles de déclinent sur podcast, et c’est bien sûr toujours conté par l’inimitable Jacques Pradel.

Plongez dans l’univers des crimes et des enquêtes policières comme vous ne les avez jamais entendus.

Retrouvez les plus grandes affaires judiciaires françaises sur vos plateformes préférées: