Vos programmes préférés se déclinent désormais en podcast

Chroniques criminelles , 50' Inside, Vie d'aventure, Carpool Karaoke, C'est un complot : retrouvez tous vos programmes préférés désormais déclinés en podcast

Et si vous pouviez retrouver vos programmes préférés à écouter et à emporter partout avec vous ? Grâce à la nouvelle offre de podcasts signés TF1, c’est désormais possible : 5 formats, déclinés autour de marques phares de l’antenne (Chroniques criminelles, 50’ Inside, Carpool Karaoke, C’est un complot et Vie d’aventure, de Denis Brogniart) vous emmènent désormais encore plus loin dans vos programmes favoris.

Pour Chroniques criminelles, Jacques Pradel vous raconte les plus grands faits divers qui ont marqué la France. Dans "Vie d'aventure", Denis Brogniart raconte le parcours incroyable de ceux qui nous impressionnent et nous font rêver aux quatre coins du monde. Dans 50' Inside, Nikos Aliagas vous conte la vie des plus grandes stars d'aujourd'hui et de demain. Camille Combal vous donne rendez-vous dans son Carpool Kararoke, comme si vous y étiez et pour les amoureux d'Histoire, l'acteur Christophe Bourseiller vous dit tout ce qu'il y a à savoir dans "C'est un complot !"

