1933 - 1945 : la France dans la tourmente, votre nouveau podcast histoire

En 1933 lorsque Hitler arrive au pouvoir en Allemagne, la France est encore une grande puissance. Elle est sortie victorieuse de la Grande guerre de 1914 contre les Allemands. Elle est la nation qui domine l’Europe continentale dans les années 20. Elle rayonne sur un gigantesque Empire qui s’étend de l’Afrique à l’Extrême-Orient. Enfin elle dispose d’une armée puissante. En 1945 tout est à refaire. La France sort éreintée du deuxième conflit mondial. Battue en quelques semaines, occupée partiellement puis totalement durant 4 années, elle n’a dû son salut qu’à la Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, à l’Union soviétique et à un jeune général totalement inconnu : Charles de Gaulle. Comment en 12 ans seulement, la France passe-t-elle du statut de grande puissance à celle de petit pays meurtri ? La chute a été vertigineuse, la lutte pour sa Libération héroïque. Retrouvez dans ce podcast les ressorts les plus palpitants et les plus intrigants, racontés par Gilles Bouleau.