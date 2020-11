C'est un complot - Génocide juif : le temps des négationnistes

C’est l’une des théories du complot les plus odieuses du XXe siècle. Les Juifs ont-ils menti sur le génocide ? Certains nient aujourd’hui les chambres à gaz, et la Shoah dans son ensemble. Qui sont-ils et d’où provient leur obsession ?