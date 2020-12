Chroniques criminelles: l'affaire Barreyre - Laplace, double vengeance mortelle

Le vendredi 15 mars 2013, Myriam se rend à Caumont, un petit village de Picardie. Elle y rejoint son fiancé, un certain Dominique Laplace. Mais le rendez-vous tourne au cauchemar. Dans l’entrée de la maison, elle découvre, horrifiée, le cadavre de l’homme qu’elle aime baignant dans son sang. Et les gendarmes manquent sérieusement d’indices. Mais le lendemain, un 2e meurtre, qui a lieu à une quarantaine de km de là va relancer l’enquête de façon totalement inattendue. Cette fois, c’est José Barreyre, un tatoueur, qui est assassiné chez lui. Là encore aucun indice. Les deux hommes ne se connaissent pas et pourtant… un lien incroyable va être découvert par les enquêteurs. « Double vengeance mortelle », un nouveau podcast de Chroniques Criminelles raconté par Jacques Pradel.