Chroniques criminelles : l’affaire Maureen Jacquier, amitié fatale ?

Le 27 février 2015, Maureen Jacquier est retrouvée assassinée dans son petit studio de Toulouse. Pour ses parents, c’est l’incompréhension : la jeune fille de 19 ans, passionnée de mécanique, menait une vie d’étudiante tranquille dans la ville rose. Pourtant, l’extrême sauvagerie du meurtre et l’absence d’effraction semble indiquer que l’agresseur connaissait sa victime. Commence alors, pour les policiers, une enquête tentaculaire : plus de 150 personnes sont passées au crible. Et leur ADN est systématiquement analysé. Quand enfin, un nom surgit : Sylvain Boulais. Le jeune homme fait partie du cercle d’amis de la jeune fille. Mais il clame haut et fort son innocence. Alors, les enquêteurs font-ils fausse route ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles raconté par Jacques Pradel