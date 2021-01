Chroniques criminelles: l’affaire Sophie Lionnet, le calvaire de la jeune fille au pair

Le 20 septembre 2017, des habitants du quartier de Wandsworth, à Londres, appellent les pompiers : un feu s’est déclaré dans le jardin d’une maison cossue où habite un couple de français, Sabrina Kouider et Ouissem Medouni. Sur place, les secours découvrent un cadavre à moitié calciné. Il s’agit de Sophie Lionnet, 21 ans, la jeune fille au pair qui s’occupe des enfants de la maison. Tous la décrivent comme timide, discrète et sans histoires... Alors qui aurait pu lui vouloir du mal ? C'est le point de départ de l'une des affaires criminelles les plus retentissantes de ces dernières années, une affaire hors du commun qui a traumatisé l'opinion publique des deux côtés de la Manche.