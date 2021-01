Club Margotton : Christine Arron, la Reine voulait juste courir

En savoir plus sur gregoire margotton

Elle a été la plus rapide de l’histoire de l’athlétisme français. 20 ans après, ses chronos sont toujours des références mondiales. Christine Arron aimait courir, adorait la sensation de revenir sur ses adversaires pour les dépasser juste avant la ligne. Retraitée des pistes, elle a choisi l’engagement citoyen pour donner un sens à sa vie. Aujourd’hui elle nous offre beaucoup plus que 10 secondes et 73 centièmes de son temps. C’est un privilège.