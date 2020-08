Club Margotton : Guy Stephan, la lumière de l’ombre

Dans cet épisode, Grégoire Margotton échange avec Guy Stephan. Il est le numéro 2, celui qui est derrière et qui conseille Didier Deschamps depuis plus de dix ans. Il a aussi dirigé seul Lyon, Bordeaux ou le Sénégal. Pourtant, le Breton a trouvé son équilibre dans l’ombre du sélectionneur des Bleus. Un copilote fiable et avisé. Un homme simple, respectable et passionnant.