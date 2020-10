En savoir plus sur gregoire margotton

Jean Galfione a été perchiste, champion olympique et fut le premier français à passer une barre placée à 6 mètres de haut. Et puis il est devenu marin. Il l’a sans doute toujours été, au fond de lui. S’envoler, répondre à l’appel du large, voilà les repères d’une vie passée à repousser les limites de sa propre liberté. En plus, Jean est beau (ce n’est pas le plus important). C’est surtout un mec bien. On l’écoute?