Il fut un milieu de terrain élégant et discret. Des qualités qui sont encore les siennes, aujourd’hui, dans son métier d’entraîneur. Olivier Echouafni est un homme qui entraîne des femmes, d’abord l’équipe de France et depuis trois ans les professionnelles du PSG. Il le fait avec beaucoup de réussite et une belle dose de clairvoyance. Ecoutez l’homme qui murmure à l’oreille des championnes...