Club Margotton - Yannick Agnel : Poséidon revient sur terre – Partie 2

Il n’a que 28 ans et sa carrière de nageur dominant semble déjà bien loin. Les Jeux Olympiques de Londres l’ont couvert d’or. À 20 ans. 4 ans plus tard il dit stop et quitte les bassins. Depuis, Yannick Agnel invente sa nouvelle vie. Avoir le privilège d’échanger longuement avec lui, c’est côtoyer l’intelligence, la culture, l’audace. Et le grand champion, le compétiteur-né, ne sont finalement jamais très loin. Deux épisodes captivants, vraiment captivants.