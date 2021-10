En savoir plus sur Emmanuel Moire

Demain nous appartient est une série qui semble avoir de beaux jours devant elle … Intrigues, castings, décors, personnages : à quoi va ressembler le futur DNA. Pour se projeter dans l’avenir on échange avec la productrice Aude Thévenin, le directeur de collection Mark Kressmann, et les comédiens Emmanuel Moire et Charlotte Gaccio, qui interprète respectivement François Lehaut et Audrey Roussel. Bonne écoute.