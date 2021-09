Demain nous appartient - Les coulisses : le casting

Demain nous appartient présente un large éventail de personnages, liés les uns aux autres. Et si on se replongeait dans les souvenirs des premiers castings de votre série préférée pour vous faire découvrir les secrets derrière cette galerie de personnages touchants. Pour cela, nous accueillons la conseillère programme Céline François, la réalisatrice Sandra Perrin, la directrice de casting Léa Coquin, et l’interprète de Bart Vallorta : Hector Langevin. Bonne écoute.