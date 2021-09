Demain nous appartient - Les coulisses : le succès

260 épisodes diffusés par an, 5 épisodes par semaine, plus de 3,5 millions de fidèles chaque soir. Demain Nous appartient est clairement synonyme de succès. Mais quels sont les ingrédients de cette réussite ? Pour nous répondre, nous recevons la présidente de Newen Bibiane Godefroid, le directeur de la musique chez TF1 Santiago Casariego dit Santi et Maud Baecker, la comédienne et interprète d’Anna Delcourt. Bonne écoute.