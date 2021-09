Demain nous appartient - Les coulisses : les comédiens·nes

Incarner un personnage, le sentir et le vivre pleinement : dans cet épisode, nous allons explorer les secrets du jeu des comédiens et comédiennes de Demain Nous Appartient. Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur et Samy Gharbi se succèderont au micro de cet épisode pour partager avec nous leur ressenti. Bonne écoute.