Emportés par la foule - Yseult : l’art de bouleverser

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Yseult, la révélation féminine aux Victoires de la Musique 2021, créatrice de l’Y-trap ! Avec sa voix envoutante, ses prestations bouleversantes et son engagement sans faille, elle ne cesse de nous surprendre et de réinventer l’art musical à sa manière. Production : TF1 Factory + La Seine Musicale. Animé par Mélissa Saint-Fort