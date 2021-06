Emportés par la scène : Abd Al Malik, la force des mots et des regards

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Abd Al Malik, artiste multi-facettes et d’une sagesse rare. Être en communion avec le public, transmettre de l’amour et des messages juste par les mots et les regards, que ce soit dans le rap ou le théâtre musical, tel est son leit motiv depuis plus de 20 ans. Production : TF1 Factory + La Seine Musicale. Animé par Mélissa Saint-Fort