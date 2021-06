Emportés par la scène : Ayo, la joie de vivre

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Ayo, qui nous partage son amour de la scène et de chaque instant de vie. Entre rires et anecdotes mêlant James Brown, Keziah Jones ou Prince, découvrez comment elle « sent » les choses et son public, comme elle perçoit les ambiances, les vibrations, comment elle se retrouve tout simplement en paix sur scène. Production : TF1 Factory + La Seine Musicale. Animé par Mélissa Saint-Fort