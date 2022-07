Emportés par la scène : Barbara Pravi, tel un oiseau qui sort de sa cage

Aujourd’hui on monte sur scène avec Barbara Pravi, révélation féminine 2022 de la cérémonie des Victoires de la Musique. Avec son deuxième album « La prière au printemps », une très belle seconde place à l’Eurovision et des titres aussi forts que « Chair » et « Voilà », Barbara Pravi s’ouvre à nous et nous fait découvrir les satisfactions, déceptions et les émotions vécues sur scène. Production : TF1 Factory + La Seine Musicale. Animé par Mélissa Saint-Fort