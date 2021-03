Emportés par la scène - Benabar : musique populaire et sens de la fête

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Benabar, alias le clown triste. Ayant déjà écumé quasiment toutes les scènes et festivals de France, avec déjà 3 Victoires de la Musique, il revient sur sa vision du métier, les coulisses des tour bus, l’importance du divertissement et de l’humour, toujours en équipe. Production : TF1 Factory + La Seine Musicale. Animé par Mélissa Saint-Fort