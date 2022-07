Emportés par la scène : Caballero et JeanJass, le duo incontournable du rap belge

Aujourd’hui on monte sur scène avec Caballero et JeanJass. L’un a des cheveux bouclés et des lunettes de soleil, l’autre une casquette et une barbe fournie. Voici l’alchimie parfaite du duo belge, Caballero et JeanJass, phénomènes du rap. Entre pogo, festival et tournées, découvrez l’histoire des deux compères aux mille et une punchlines qui vous feront bouger comme jamais, entre humour et jeux avec le public. Production : TF1 Factory + La Seine Musicale. Animé par Mélissa Saint-Fort