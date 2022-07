Emportés par la scène : Cats On Trees, un duo boulversant et si complémentaire

Aujourd’hui on monte sur scène avec un duo plus que fusionnel : Cats On Trees. Tout le monde connaît une de leur chanson mais qu’on connaît moins, c’est une victoire au Printemps de Bourges malgré un début catastrophique, ou encore leur première partie avec un jeune dont ils ont vu la genèse (Vianney), mais aussi tout ce qui les rassemble et les oppose dans leur manière d’appréhender la scène. Production : TF1 Factory + La Seine Musicale. Animé par Mélissa Saint-Fort