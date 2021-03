Emportés par la scène - Claudio Capéo : une fête en famille

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Claudio Capéo et ses Capéo, ses 4 musiciens et aussi amis hors de scène depuis des années. Ils nous racontent les liens qui les unit, leur loyauté, leur amour profond de la musique et de leur public, leurs plaisirs partagés, mais aussi le « diable du tour bus » … Production : TF1 Factory + La Seine Musicale. Animé par Mélissa Saint-Fort