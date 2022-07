Emportés par la scène : Corneille, (sur)vivre pour le meilleur

En savoir plus sur Corneille

Aujourd’hui on monte sur scène avec l’indémodable Corneille. Ses nombreuses inspirations, son côté showman et une multitude de concerts dans le monde, embarquez avec lui dans son univers et sa prochaine tournée : « Encre Rose ». L’anecdote qu’il partage avec Prince, son admiration pour Marvin Gaye ou les rares concerts auxquels il a assisté, découvrez l’histoire et la classe d’un chanteur qui vient de loin. Production : TF1 Factory + La Seine Musicale. Animé par Mélissa Saint-Fort