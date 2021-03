Emportés par la scène - Gaël Faye : une transformation salvatrice

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Gaël Faye, également Révélation Scène aux Victoires de la Musique en 2018. Plutôt discret et timide, il nous raconte comment il se révèle sur scène, bestial, énergique, festif, tout en ayant des messages importants à passer à son public, très éclectique pour son plus grand plaisir. Production : TF1 Factory + La Seine Musicale. Animé par Mélissa Saint-Fort