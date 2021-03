Emportés par la scène - Hatik : combat sportif avec son public

Aujourd’hui on monte sur scène avec Hatik. Révélé au grand public dans la série Validé, ce jeune rappeur avait déjà écrit et autoproduit des centaines de titres, avant de pouvoir enfin rencontrer son public en live. Il nous explique comment il vit la scène, un moment d’amour et d’altercation avec ses « supporters ». Production : TF1 Factory + La Seine Musicale. Animé par Mélissa Saint-Fort