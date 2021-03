Emportés par la scène - Hervé : un autre lui sur scène

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Hervé, artiste complet, entre electro-pop et variété française façon 80’s, qui vient de remporter la révélation masculine aux Victoires de la Musique 2021 ! Lui qui est si sensible, il se transforme littéralement sur scène, entre énergie décuplée et adrénaline galvanisante. Production : TF1 Factory + La Seine Musicale. Animé par Mélissa Saint-Fort