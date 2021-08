Emportés par la scène - HORS-SERIE N°7 : Les afters

Dans ce nouvel hors-série, on va laisser de côté le show et on va creuser le mythe des afters. Qui fait la bringue, qui va se coucher après son concert ? Que se passe-t-il dans le tourbus ou en fin de tournée ? Production : TF1 Factory + La Seine Musicale. Animé par Mélissa Saint-Fort