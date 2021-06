Emportés par la scène : Hoshi, la scène coûte que coûte

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Hoshi, jeune artiste complète qui a compris très tôt que la musique et la scène étaient sa passion, coûte que coûte. Sa combativité, son émotion palpable même dans sa voix écorchée et son énergie sans faille se ressentent ardemment sur scène. Production : TF1 Factory + La Seine Musicale. Animé par Mélissa Saint-Fort