Emportés par la scène : Imany, le feu du féminin et de l'audace sur scène

Aujourd’hui on monte sur scène avec la radieuse Imany. Avec cinq albums, des centaines de dates dans le monde entier, et deux Victoires de la musiques, Imany est une chanteuse forte et affirmée. Un mélange de Tracy Chapman et Nina Simone, découvrez les inspirations et les forces d’Imany, ainsi que sa vision de l’art et de l’engagement. Production : TF1 Factory + La Seine Musicale. Animé par Mélissa Saint-Fort