Emportés par la scène : Joyce Jonathan, la jolie p'tite histoire

En savoir plus sur Joyce Jonathan

Aujourd’hui on monte sur scène avec Joyce Jonathan. De jeune chanteuse à artiste plus que confirmée, Joyce Jonathan nous dévoile les petits secrets de ses scènes et de ses tournées. Ses nombreuses collaborations, le choix de ses premières parties, ou encore le concert préféré de sa jeunesse, Joyce s’ouvre à nous et nous glisse même son petit rituel d’insultes, élément indispensable pour passer un super concert ! Production : TF1 Factory + La Seine Musicale. Animé par Mélissa Saint-Fort