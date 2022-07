Emportés par la scène : Roméo Elvis, le nouveau showman du rap

Aujourd’hui on monte sur scène avec Roméo Elvis. La Belgique, le Chocolat et du show voici la recette pour faire un rappeur qu’on ne présente plus. Entre tournées, énergie et spectacle en bande, découvrez comment Roméo Elvis travaille aussi bien son cardio que sa voix. À l’aube de la tournée de Chocolat reportée pour cause de Covid, Roméo Elvis nous parle de ses premières parties et des concerts qui l’ont inspiré. Production : TF1 Factory + La Seine Musicale. Animé par Mélissa Saint-Fort