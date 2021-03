Emportés par la scène - Suzane : stress, émotions et transpiration

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Suzane. Après des années de galère, Suzane touche enfin ses rêves du doigt en devenant l’artiste la plus programmée en concerts en France sans même avoir sorti d’album, au point de devenir Révélation Scène aux Victoires de la Musique 2020. Elle nous décrit cet ascenseur émotionnel qu’elle a vécu sur scène et en dehors. Production : TF1 Factory + La Seine Musicale. Animé par Mélissa Saint-Fort