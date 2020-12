EPLF: Amir, l’euphorie et l’évasion

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Amir. Il nous emporte dans un rêve éveillé dans lequel son amour de la scène, de son équipe et de son public se fait sentir à chaque instant. Découvrez comment il vit le live et l'instant présent, du calme et de la sérénité dans les coulisses jusqu’à l’euphorie, et l’une urgence de la scène ou toutes les fantaisies avec le public sont permises. / Production : TF1 Factory + La Seine Musicale.